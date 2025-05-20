Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Silahlı Saldırı: 19 Ölü
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda yaralı bulunurken, birçok kişi de kaçırıldı. Bölgedeki evler ateşe verilirken, yerel halkın gıda ürünleri gasbedildi. Polis, kaçırılanları kurtarmak için operasyon başlattı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Gobirawa bölgesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve onlarca kişi kaçırıldı.
Silahlı kişiler, bölgedeki evleri ateşe verirken, bölge halkının gıda ürünlerini de gasbetti.
Öte yandan, Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu Sadiq, kaçırılanları kurtarmak için operasyon başlatıldığını belirtti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.