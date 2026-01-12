Nijerya'nın Katsina eyaletinde 70 çete üyesi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete gruplarla yapılan barış anlaşması kapsamında 70 çete üyesi serbest bırakıldı.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çete gruplarla yapılan barış anlaşması kapsamında daha önce ordu tarafından yakalanan 70 çete üyesinin salıverildiğini belirtti.

Muazu, serbest bırakılanların "pişmanlık gösteren çeteler" olduğunu ve kararın, etkilenen topluluklar ile çeteler arasında sağlanan barış sürecini pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Serbest bırakılanların, yerel yönetim birimlerinde yürütülen barış sürecinin bir parçası olduğuna işaret eden Muazu, bu süreçte yaklaşık 1000 kişinin çetelerden kurtarıldığını ifade etti.

Nasir Muazu, bunun "savaş sonrası esir değişimi" uygulamalarına benzediğini kaydetti.

Serbest bırakmalar barış anlaşmasının devamı için bir koşul

Katsina Adalet Bakanlığı, ceza yargılaması süren silahlı çete üyelerinin serbest bırakılması için eyalet başyargıcına başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, serbest bırakmanın barış anlaşmasının devamı için bir koşul olduğu ifade edilmişti.

Katsina hükümeti ile silahlı çete grupları arasında yapılan barış anlaşması kapsamında 100'den fazla rehine serbest bırakılmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.