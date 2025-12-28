Nijerya, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını duyurdu

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü "kesin bir şekilde" desteklediği vurgulandı.

Nijerya'nın, Somali'deki hükümeti "Somali halkını temsil eden meşru otorite" olarak tanıdığı aktarılan açıklamada, Somali'nin anayasal düzenine zarar veren her türlü eylemi kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nijerya hükümeti uluslararası aktörleri Somali topraklarının herhangi bir bölümünü bağımsız bir varlık olarak tanımaktan vazgeçmeye çağırmaktadır, zira bu tür eylemler krizi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.