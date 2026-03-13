Nijerya HIV'e karşı enjekte edilebilir önleyici ilaç tedarik etti

Nijerya hükümeti, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ( Hıv ) enfeksiyonunu önlemeye yönelik yeni nesil, uzun etkili ve enjekte edilebilir bir ilaç olan "Lenacapavir"in ülkeye ulaştığını açıkladı.

Federal Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Hıv, Viral Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Kontrol Programı'nın (NASCP) Ulusal Koordinatörü Dr. Adebobola Bashorun, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın ülkeye gelişinin Nijerya'nın HIV ile mücadelede yenilikçi ve bilim temelli yöntemleri kullanma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Bashorun, NASCP'nin ilgili kurumlar ve paydaşlarla birlikte Lenacapavir'in güvenli şekilde kullanıma sunulması, stratejik olarak dağıtılması ve ulusal HIV önleme programına etkin biçimde entegre edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yeni tedavinin HIV önleme hizmetlerine erişimi artırmayı hedefleyen mevcut programları destekleyeceğini söyleyen Bashorun, "Uzun etkili Lenacapavir ilacının gelişi, Nijerya'nın HIV ile mücadelede yenilikçi çözümleri yaygınlaştırma ve salgını kontrol altına alma konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bashorun, yılda iki kez enjeksiyon yoluyla uygulanan Lenacapavir'in, her gün alınması gereken, ağızdan kullanılan koruyucu ilaçlara alternatif olarak geliştirildiğini belirterek uzun etkili yapısı sayesinde özellikle günlük ilaç kullanımında zorluk yaşayan risk altındaki bireyler için daha pratik bir seçenek sunmasının beklendiğini vurguladı.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Prof. Ali Pate'nin onayı ve Küresel Fon'un desteğiyle bu adımın gerçekleştirildiğini aktaran Bashorun, bunun ülkedeki HIV önleme çalışmalarında önemli bir ilerleme olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.