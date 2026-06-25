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Nijerya, Güney Afrika'dan 66 vatandaşını daha tahliye etti

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Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen 66 vatandaşını daha ülkesine getirdi. Tahliye edilenlerin sayısı 324'e yükseldi.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'dan tahliye edilen 66 vatandaşını daha ülkeye getirdi.

Nijerya Diaspora Komisyonundan (NiDCOM) yapılan açıklamada, tahliye edilen 66 vatandaşı taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tahliye operasyonunun, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla yürütüldüğü ve yurt dışındaki Nijeryalıların güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümet politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Tahliye edilenlere, Güney Afrika'daki Nijerya Yüksek Komisyonu yetkililerinin eşlik ettiği aktarıldı.

Tahliye operasyonu kapsamında ilk etapta 258 Nijeryalının ülkesine getirildiği hatırlatılan açıklamada, böylece Güney Afrika'dan tahliye edilerek Nijerya'ya dönen vatandaşların sayısının 324'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için tahliye çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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