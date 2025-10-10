Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 175 Mahkumu Affetti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, aralarında vatana ihanet suçlamasıyla hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 175 mahkumu affettiği bildirildi.

Devlet Başkanı Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı yazılı açıklamada, Af Komitesi'nin çalışmalarının ardından Tinubu'nun 175 kişi için af yetkisini kullandığını duyurdu.

Onanuga, bu kişilerden 82'sinin tamamen affedildiği, 65'inin ceza indirimi kapsamına alındığını, 7'sinin idam cezasının müebbet hapse çevrildiğini, kalanların da "yaşlılık ve hastalık" gibi nedenlerle affedildiğini belirtti.

Onanuga, 1986'da vatana ihanet suçlamasıyla idam edilen General Mamman Jiya Vatsa ile önde gelen milliyetçi liderlerinden Herbert Macaulay'ın da ölümlerinin ardından affedildiğini kaydetti.

Askeri yönetim döneminde vatana ihanet suçlamasıyla idam edilen Vatsa, 39 yıl aradan sonra resmen temize çıkmış oldu. Vatsa, hem ordu içindeki kariyeri hem de edebi yönüyle tanınan bir isimdi.

Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi, 15 Ocak 2025'te Hükümet Genel Sekreteri George Akume tarafından görevlendirilmişti.

Komitenin çalışmaları, Nijerya'da adaletin, insan haklarının ve toplumsal uzlaşının güçlendirilmesini hedefliyor.