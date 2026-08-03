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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 31 Kaçırıldı

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyeleri Shuwaki bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri, kaçırılanları kurtarmak için operasyon başlattı. Ülkede fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Nijerya'nın Sokoto eyaletine bağlı Shuwaki bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kaçırıldı.

Bölge yetkilileri, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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