Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Sel Felaketleri: 228 Ölü

Nijerya'da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinde 228 kişi yaşamını yitirdi, 495 kişi yaralandı ve 71 bin 400 kişi yerinden oldu. Toplamda 209 bin 666 kişi etkilendi.

Nijerya'da, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 228 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 25 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketlerinde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, sellerden 209 bin 666 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirilerek, sellerde 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.

