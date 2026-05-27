Nijerya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Güncelleme:
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını açık alanda kıldı. Bayramlıklarıyla sokaklara çıkan cemaat, birlik ve beraberlik mesajları verirken, dualarda Suriye ve Filistin'deki savaşların sona ermesi istendi.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını açık alanda kıldı.

Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bayramlıklarıyla sokaklara çıkan Müslümanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Namaz öncesi verilen vaazlarda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Cemaat, bayram namazının ardından ülkenin güvenliği, refahı ve huzurunun yanı sıra tüm dünyada barış ve istikrar için dua etti.

Özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların vurgulandığı dualarda, savaş ve çatışmaların sona ermesi istendi.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
