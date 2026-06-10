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Nijerya'nın Borno eyaletinde kolera salgınında can kaybı 74'e yükseldi

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Nijerya'nın Borno eyaletinde 1 Mayıs'tan bu yana devam eden kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı, 7 bin 850 şüpheli vaka tespit edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde etkisini sürdüren kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Borno Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana kolera salgının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Salgın nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 7 bin 850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, salgının 14 yerel yönetim bölgesi ile 50 mahalleye yayıldığı, vaka sayılarındaki artışın sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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