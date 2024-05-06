Nijerya'da Kızamık Salgını: 42 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde 42 çocuğun hayatını kaybettiği kızamık salgını nedeniyle okullarda geçici olarak eğitime ara verildi.

Eğitim ve Sermaye Geliştirme Bakanlığından Adamawa Eyaleti Daimi Sekreteri Aisha Umar, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerindeki kızamık salgını nedeniyle eyaletteki tüm okullarda geçici olarak eğitime ara verildiğini belirtti.

Okulların geçici kapatılmasının bulaşıcı hastalığın yayılmasını durdurmak için gerekli olduğunu kaydeden Umar, "Bu karar, hastalığın yayılmasını azaltmak ve Temel Sağlık Hizmetleri Kurumunun hastalığa karşı savunmasız olan yaş grubundaki çocukları aşılamasını sağlamak için alındı." ifadesini kullandı.

Umar, öğrencilerin 13 Mayıs'ta yeniden okula başlayabileceklerini sözlerini ekledi.

Adamawa eyaletinde 308 çocuk kızamıktan etkilenmiş, salgın nedeniyle 42 çocuk hayatını kaybetmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.