Nijerya'da düşen askeri uçakta 25 kişi öldü, 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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Nijerya'nın Ondo eyaletinde dün düşen askeri uçakta bulunan 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı açıklamada, dün eyaletin Igbokoda kentinde askeri uçak düştüğünü hatırlattı.

Kazanın hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Ejodame, çalışmalar sonucunda uçakta bulunan 20 yolcu ile 5 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığını kaydetti.

Kazayı ülke için "son derece acı verici bir olay" olarak nitelendiren Ejodame, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve meslektaşlarına içten taziyelerini iletti.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA