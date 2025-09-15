Nijerya'da Düğün Konvoyunda Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düştüğünü belirtti.

Muhammed, kazada kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını aktaran Muhammed, sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini ifade etti.