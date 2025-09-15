Haberler

Nijerya'da Düğün Konvoyunda Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü

Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda bir otobüs, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre düştü. Kaza sonucunda 19 kişi hayatını kaybetti, bunların arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düştüğünü belirtti.

Muhammed, kazada kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını aktaran Muhammed, sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
