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Nijerya'da otobüs kazası: 11 ölü

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Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Bauchi Müdürü Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, yolcu taşıyan otobüsün Bauchi eyaletinin Bauchi-Maiduguri kara yolunda devrilmesinin ardından yangın çıktığını belirtti.

Adamu, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adamu, kazaya aşırı hızın yol açtığına işaret ederek, sürücülere "daha dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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