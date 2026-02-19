Haberler

Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 8 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP tarafından düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, 23 asker de yaralandı. Ülke, terör örgütlerinin saldırılarıyla uzun süredir mücadele ediyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, ISWAP üyelerinin Borno eyaletine bağlı Kauwa köyündeki askeri üsse saldırdığını bildirdi.

Yetkili, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini, 23 askerin yaralandığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA " / " + Adam Abu -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden

1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşecek
Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü

Eşini bıçaklayıp kaçtı, komşu şehirde kaza yapıp öldü
Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90'da yıkıldı

90. dakikada hazin son
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı