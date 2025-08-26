Nijerya'da Çete Operasyonu: 76 Rehin Kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonla çete tarafından rehin alınan 76 kişi kurtarıldı. Operasyonda bir çocuk yaşamını yitirirken, çetenin kampları bombalandı. Ülkede fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir çete tarafından rehin alınan 76 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.
Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin eyaletin Kankara bölgesindeki Pauwa Dağı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Muazu, operasyon sırasında çetenin rehin aldığı 76 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyon sırasında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini aktaran Muazu, çetenin sığındığı kampların bombalandığını ifade etti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.