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Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişi zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu içeceği tüketen 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Bölge yetkilileri, olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması nedeniyle önlem amacıyla kentlerde yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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