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Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, BM'de Afrika için veto ve en az 2 daimi sandalye istedi

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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, BM 81. Genel Kurulu'nda Afrika'nın BMGK'de daimi üyelik hakkı kazanması gerektiğini belirterek kıta için veto hakkı dahil en az 2 daimi ve 5 geçici sandalye talep etti. Konuşmayı Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima okudu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyelik hakkı kazanması gerektiğini belirterek, kıta için veto hakkı da dahil en az 2 daimi sandalye ve 5 geçici sandalye talep etti.

Tinubu'nun BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı, New York'ta bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima okudu.

Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının günümüz jeopolitik gerçeklerini yansıtmadığını belirten Tinubu, reform sürecinin BMGK'nin yeniden yapılandırılmasıyla başlaması gerektiğini vurguladı.

Afrika'nın BMGK'de daimi üyelik hakkı kazanması gerektiğine dikkati çeken Tinubu, kıta için veto hakkı da dahil en az 2 daimi sandalye ve 5 geçici sandalye talep etti.

Tinubu, "Dünya, 2026'da 1945'teki güç dağılımına mahkum kalamaz." diyerek, Afrika'nın BMGK'nin gündeminde yer almasına rağmen daimi üyelikte temsil edilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BMGK, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan 5 daimi üye ve Genel Kurul tarafından 2 yıllığına seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. Afrika kıtasının BMGK'de daimi temsilcisi bulunmuyor.

Terör ve siber tehditlere karşı uluslararası işbirliği

Tinubu, Nijerya'nın Boko Haram, ISWAP ve diğer silahlı gruplarla mücadelesine de değinerek, sınır aşan tehditlerle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

"Hiçbir ülke, sınırlarının ötesinde sürdürülen tehditlere karşı ne kadar güçlü savunmaya sahip olursa olsun kendisini tamamen güvende tutamaz." diyen Tinubu, terörizm ve siber saldırı gibi modern tehditlerin küresel düzeydeki güvenlik açıklarından yararlandığını söyledi.

Tinubu, askeri mücadelenin yanı sıra eğitim, ekonomik fırsatlar, hesap verebilir yönetim ve insan haklarının, kalıcı güvenliğin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Nijerya'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Tinubu, ülkesinin bölgesel dayanışmayı ve Afrika'nın güvenlik sorunlarının çözümünde kıtasal liderliği desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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