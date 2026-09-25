Greenwood otelden ayrılma kararı aldı! Yeni adresi şaşırttı

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, İstanbul'daki konaklama sorununu çözdü. Transferinin ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte bir otelde kalan İngiliz yıldız, milli arada harekete geçerek kalıcı evini belirledi.

10 ODA 2 SALONLU MALİKANE

Greenwood'un İstanbul'da geniş ve lüks bir malikane kiraladığı öğrenildi. İngiliz futbolcunun tercih ettiği evin 10 oda ve 2 salondan oluştuğu belirtildi. Yıldız futbolcunun yeni adresinin ise İstanbul'un dikkat çeken yerleşim bölgelerinden Acarkent olduğu ifade edildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE YERLEŞECEK

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ailesiyle otelde kalan Greenwood'un yeni evine taşınarak İstanbul'daki yaşamını daha düzenli hale getirmeyi planladığı belirtildi. İngiliz futbolcunun ev seçiminde ailesinin konforunu ön planda tuttuğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE ETKİLİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood, sarı-lacivertli formayla sezona etkili bir başlangıç yaptı. İngiliz futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com