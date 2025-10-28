Niğde Üniversitesinde Ponza Taşı ile Tarımda Verim Artışı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) tarım arazilerinde toprağı yumuşatması, ıslah etmesi ve su tüketimini azaltması amacıyla ponza taşı kullanılıyor.

Üniversitenin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ıslah edilen yaklaşık 250 dönümlük alana ponza taşı serpildi.

Uygulamayla arazilere gelen doğal kaynak sularının verimli kullanılması ve sulama maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Üniversite, merkezdeki bitki gelişimi için elverişsiz toprakların ıslahında ve topraksız tarımda da ponza taşını kullanmayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, merkezde geçen ay 100 dönümlük araziye korunga ekildiğini söyledi.

Bu ay içerisinde de 100 dönümlük alana tritikale ekildiğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Burada en önemli noktalardan biri, bu bölgede üretilen ponza taşıyla toprağımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Ponza taşıyla yapmak istediğimiz uygulamaların en önemlisi su verme miktarını düşürmek. Ponza taşı belirli bir oranda suyu içinde tutuyor ve bir süre toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Bu bakımdan tarımsal araştırma merkezimiz her geçen gün tarımsal etkinliğini artıracak ve bu alanlar ıslah edilecek."

"Sulama maliyeti de azalmış olacak"

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ile Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da Türkiye'nin ponza taşında önemli kaynakları olduğuna işaret etti.

Bu kaynaklardan birine sahip olan Niğde'de, toprak yapısının kireçli olduğuna dikkati çeken Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Ponza taşının kullanılmasıyla toprak yumuşayacak, toprağın su tutma kapasitesi artacak. Dolayısıyla ekim yapılan alanlarda bitkinin su ihtiyacı azalacak. Özellikle su kısıtı olan bölgeler açısından ponza önemli bir kaynak olarak görülüyor. Sadece bitkisel üretim açısından değil, hayvansal üretim açısından da çok önemli. Ponzanın toprağı ıslah edici özelliği de var. Üniversitemizde ponza taşıyla ilgili çalışmaları başlattık. Biz de araştırma merkezinde yaklaşık 250-300 dekar arazide ponza kullanarak sonuçları görmek istiyoruz. Ponza taşını koyduğumuzda su kısa süre içerisinde aşağıya gitmiyor. Daha az su kullanacağımız için sulu tarım yapmayacağımız yerlerde de yine yağmur ve kar suları kısa süre içerisinde yok olmayacak, uzun süre toprakta kalacak. Dolayısıyla sulama maliyeti de azalmış olacak."