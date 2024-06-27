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Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda Başkan Yeniden Seçildi

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Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi. Vali Cahit Çelik, genel kurulda kent konseyinin vizyonunu ve ilkelerini açıkladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yeni seçilen yönetimi kutladı.

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçeleştirilen genel kurulda, Kent Konseyinin kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap verme ve katılım gibi ilkeleri benimsediğini söyledi.

Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kentin daha yaşanabilir, çevreye duyarlı bir kent haline gelmesi konusunda bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Yeter ki Niğde'miz gerçekten potansiyelini iyi kullansın. Bu anlamda da arkadaşlarımızla beraber istişare halinde karşılıklı fikir birliği çerçevesinde iyi işler yaparız. Ben bu duygu ve düşünce bir daha genel kurulumuzun Niğde'miz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, yeni seçilen yönetimi kutladı.

Kent Konseyinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak Valimizin liderliğin kent konseyiyle el ele çalışacağız. Genel kurulumuzda şehrimiz için hayırlı kararlar alalım, hayırlı işlere vesile olalım. Gönüllülükle bu işleri yapmak çok daha önemli." dedi.

Konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu seçimi yapıldı.

Kent Konseyi Başkanlığına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emrah Özdemir Kent Konseyi Niğde Politika Güncel Haberler

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