Niğde İşkur Önünde Yağmura Rağmen Kuyruk Oluştu - Haberler

NİĞDE (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ), "İstihdam Buluşmaları" adıyla düzenlediği bir etkinlikte işverenlerle iş arayanları bir araya getirdi. İşsiz yurttaşlar, il müdürlüğü önünde yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü, bugün düzenlediği "Niğde İstihdam Buluşmaları" adlı etkinlikte işverenlerle iş arayan yurttaşları bir araya getirdi. İş arayan onlarca yurttaş, müdürlük önünde sağanak yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "TÜİK işsizlik oranını 11,4 olarak açıklamıştı. Ama Niğde'de sadece iş başvurusu için değil iş verenle buluşmak isteyen yüzlerce insan yağmur altında sıraya girdi. Niğde'nin nüfusuna göre oranladığımızda TÜİK yine yanılıyor. Yüzlerce insan yağmur altında bir umut işe girmek ve iş verenin gözüne girmek için sıra bekliyor. Bir an önce seçime gidilmeli ve vatandaşların işsizlik sorununa çözüm bulunmalı" dedi.