Niğde İl Emniyet Müdürü Delen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimde bulundu. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Delen, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Delen, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" adlı karesini oyladı.

Delen, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
