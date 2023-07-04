Niğde'de Zorla Evlendirilen 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Koruma Altına Alındı

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Altunhisar ilçesi bağlı Keçikalesi'ndeki 15 yaşındaki bir kız zorla evlendirildiğini iddia ederek sosyal medyadan yardım istedi. Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında; İlimiz Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Niğde Barosu yaptığı yazılı açıklamada ise, "İlimizde bir kasabada 15 yaşındaki kız çocuğunun zoraki evlendirilmesi şeklindeki bir haberin sosyal medyaya düşmesi üzerine Niğde Barosu olarak Jandarmaya ihbarda bulunulmuştur ve İhbarımızın üzerine Kolluk Kuvvetlerince gerekli Araştırma başlatılmış ve çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca Niğde Barosu ve Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da konunun ve hukuki sürecin takipçisi olacaktır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"BENİM HAYALLERİMİ ÇALDILAR"

15 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Aranızda benim gibi birisi yoktur öyle tahmin ediyorum. Benim gibiler genellikle şu anda taciz mağduru ve evde kocalarına nasıl hizmet etmesi gerektiğini öğreniyor. Sanki çocuk değilmişiz gibi. Parmağıma bu yüzüğü taktıkları zaman 14 yaşına yeni girmiştim ve şimdi olduğu gibi ailem yüzünden susmuştum. Tam bir buçuk yıl sürdü bu taciz. Bir buçuk yıl. Sizin için çok kısa bir zaman olabilir ama benim için hayatımın en kötü zamanlarıydı. Şimdi izin verirseniz bir buçuk yıl içersin de ne yaptı ve kimler yaptı anlatmak istiyorum. Bunu bana yapan benim teyzem pardon kaynanam ve bu işkenceyi yapan da kuzenim değil de müstakbel kocam ilk önce tesettüre girdim zorla. Sonra bana yaşımdan büyük gösteren kıyafetler aldılar. Benim evden dışarı çıkmama izin vermediler. Kimseyle konuşmama. Ben iki yıldır hiç dışarı çıkmadım. Ailem markete bile gitmeme izin vermedi. Ben 14 yaşında hapis hayatı yaşamaya başladım. Benim hayallerimi çaldılar."