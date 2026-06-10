Otomobilin çarptığı yaya yaşam mücadelesi veriyor, sürücü serbest

NİĞDE'de, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Feime Yener (75) ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü E.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Feime Yener'in oğlu Hakan Yener, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Annem, günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaza, 5 Haziran'da, Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. E.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 2 çocuk annesi Feime Yener'e çarptı. Metrelerce savrulan Yener, ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yener'in hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

'ANNEM GÜNLERDİR HASTANEDE, YOĞUN BAKIMDA'

Sürücünün adli kontrolle serbest bırakılması, Yener ailesinin tepkisine neden oldu. Aile, avukatları aracılığıyla karara itirazda bulundu. Feime Yener'in oğlu Hakan Yener, DHA'ya yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin yalnızca hukuki bir mesele olmadığını, aynı zamanda büyük bir insani acı olduğunu belirtti. Annesinin günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini ifade eden Yener, "Bugün burada bir hukuk mücadelesinden çok bir evlat olarak yaşadığım acıyı anlatmak için bulunuyorum. Annem Feime Yener, günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

'SADECE BİZİM AİLEMİZİN DEĞİL, TRAFİKTEKİ HERKESİN MESELESİDİR'

Kendilerini en çok yaralayan konunun, annesine yaya geçidinde çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün serbest bırakılması olduğunu dile getiren Yener, "Bu, bizi ve tüm ailemizi kahretmektedir. Annem bir tarafta yaşam mücadelesi verirken, buna neden olan şüpheli ise özgürlüğüne devam ediyor. Bir evlat olarak bunu anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyorum. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmek istemiyoruz ancak bu kazanın sonuçları bizim için son derece ağır oldu. Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Annemin sağlık durumu, dosyadaki deliller ortadadır. Bu olay sadece bizim ailemizin değil, trafikteki herkesin meselesidir. Çünkü bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir ailenin başına gelebilir. Başka ailelerin aynı acıları yaşamaması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı