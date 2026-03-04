Haberler

Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
