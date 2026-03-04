Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Niğde'de haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan