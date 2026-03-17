Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 162,9 gram sentetik uyuşturucu, 87 sentetik hap, uyku aparatı, 2 cep telefonu, bir tabanca ve 33 bin 700 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin ikametlerinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 162,9 gram sentetik uyuşturucu, 87 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, tabanca, 50 fişek ve 33 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
