Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 21 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap ve 2.550 lira ele geçirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada H.C.K ile E.L.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 21 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap ve 2 bin 550 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
