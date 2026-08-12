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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Narkotik ve istihbarat ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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