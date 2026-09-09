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Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 17 etkinlikte, 778 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak, broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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