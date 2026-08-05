Niğde'de Üst Geçitten Düşen Otomobilde 2 Yaralı
Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selçuk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHB 622 plakalı otomobil, üst geçitten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan T.D. (28) ve M.D. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA