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Niğde'de traktöre arkadan çarpan araçta polis memuru hayatını kaybetti

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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Sabri Turhan (49), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Turhan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Sabri Turhan (49), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Sabri Turhan yönetimindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, S.A.'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis memuru Turhan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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