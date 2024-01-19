Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aksaray'da defnedildi
Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.
Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi.
Merkez ilçeye bağlı Armutlu köy mezarlığına getirilen Turhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.
Sabri Turhan'ın kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, dün Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde, S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarpmış, Turhan olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Turhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Aksaray'a gönderilmişti.