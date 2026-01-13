Haberler

Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları belirtilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Niğde'de 2 otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

R.A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Sazlıca mevkisinde, E.E. (33) idaresindeki 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Savurulan 34 BHR 049 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.U'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, İ.O. (31) ile T.G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücülerden E.E. ile aynı araçta bulunan A.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
