Niğde'de tarihi bedesten, kent müzesi olacak

Niğde Şehir Müzesi yapılacak olan ve Sokullu Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi bedesten binasında restorasyon başladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir müze ile ilgili olarak "Kentin tarihi, belleği, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler; görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılacak" dedi.

Niğde Belediyesi'nin büyük kültür projelerinden olan Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni'nin Niğde Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.Çalışmalar kapsamında bedesten binasının iç ve dış kısmında restorasyon çalışmaları başladı. Sürecin 2024 yılının haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

ŞEHRE ÖNEMLİ BİR TURİZM DEĞERİ KATACAK

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27/07/2022 tarih ve 6173 sayılı kararı ile onaylanan teşhir-tanzim projesi ile dönüşümü başlayan kent müzesinin kale projesi ile birlikte şehrin önemli bir turizm ivmesi kazandırması bekleniyor.

ANİMASYONLAR VE CANLANDIRMALAR OLACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Dönüşümünü başlattığımız Niğde Kent Müzesi'nde kentin tarihi, belleği, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler; görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılması sağlanacaktır. Müzenin giriş kısmında yer alan Niğde'nin Cumhuriyet dönemini kapsayan mahalle kesiti, idari ve sosyal yapı, eski Niğde fotoğrafları, Arşiv Belgeleri, Kahramanlar köşesi yer alacaktır. Ticaret Kültürü adı altında tarihi esnaf, geleneksel ticaret hayatı tasvir edilecektir. At arabacı, nalbant, saraç, semerci, bıçakçı, bakırcı-kalaycı, halıcılık, dokumacılık, keçecilik vb. özgün dekor ve canlandırmalar ile tanıtılması sağlanacaktır. Niğde iline ait olan gündelik hayat, tarım, bağ kültürü, hayvancılık vb. konulara da değinilecektir.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Tüm koridorda geçici sergi mekânı olarak kullanılmakta, değişen temalar müzeyi sürekli izlenilir kılacaktır. Ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafeterya, hediyelik eşya ve satış birimi bulunacaktır. Son kısımda yer alacak olan çocuklar için oluşturulmuş atölye (halı dokuma, çanak-çömlek yapımı, küçük kazı alanı), periyodik okuma salonu, dia ve multivizyon gösterileri ile küçük toplantıların yapılabileceği çok amaçlı bir salon ve yönetim birimleri yer alacaktır." ifadelerini kullandı.