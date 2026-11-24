Niğde'de sonbahar renkleri Yeşilburç ve Cam Teras çevresinde dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlar, merkeze bağlı Yeşilburç köyü ve Cam Teras çevresinde görsel şölen oluşturdu. Yeşil alanlarla renk değiştiren yaprakların bir araya geldiği manzaralar dronla görüntülendi.
Niğde'de sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Merkeze bağlı Yeşilburç köyü ve Cam Teras çevresinde sonbaharın renkleri görsel şölen sundu.
Ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle yeşil alanlarla sarı ve kahverengi tonlarındaki yapraklar bir araya geldi.
Yeşilburç köyü ve çevresindeki sonbaharın eşsiz manzaraları dronla görüntülendi.
Kaynak: AA