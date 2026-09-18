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Niğde'de sağanak sel oluşturdu, Edikli ve Orhanlı'da tarım arazileri zarar gördü

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Niğde'de sağanak sel oluşturdu, Edikli ve Orhanlı'da tarım arazileri zarar gördü
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Niğde genelinde akşam etkisini gösteren sağanak, Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Ekili tarım arazileri ve üreticiler zarar görürken, hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılacak.

NİĞDE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel sularının etkisiyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi. Sel suları nedeniyle özellikle ekili tarım arazileri zarar görürken, bazı alanlar su altında kaldı. Üreticilerin zarar gördüğü bölgelerde hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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