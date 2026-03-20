Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
Niğde Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Vali, milletvekili, belediye başkanı ve üniversite rektörü katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Niğde Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Vali Nedim Akmeşe, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcıların bayramlaştığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan