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Niğde'de Polis Otosunun Çarpışması: 6 Yaralı

Niğde'de Polis Otosunun Çarpışması: 6 Yaralı
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Niğde'de bir ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü hastanede yaralıları ziyaret etti.

Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si polis 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 51 A 4824 plakalı polis otosuyla 51 ABD 426 plakalı otomobil, Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile F.K. (21), İ.K. (26) K.K. (2) ve S.A. (35) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile hastanede yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, ihbara giden ekip otosunun bir araçla çarpıştığını ve ekip otosunun takla attığını söyledi.

Kazada, devrilen polis otosunun çarptığı bir yaya ile 2 polis memuru ve otomobildeki 3 kişinin yaralandığını belirten Çelik, "Arkadaşlarımızın hepsini hastaneye getirdik. Şu anda müdahale ediliyor. Bütün yaralıların ciddi bir rahatsızlık geçirmeden taburcu edilmelerini temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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