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Niğde'de ücretli öğretmenlere özel eğitim kursu açılacak

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Niğde Halk Eğitimi Merkezi, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde görev alacak ücretli öğretmenlere yönelik 'Özel Eğitim Uygulamaları Kursu' açıyor. Kurs 3 Ağustos'ta başlayacak, ön lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip adaylar başvurabilecek.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde görev alacak ücretli öğretmenlere yönelik "Özel Eğitim Uygulamaları Kursu" düzenlenecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursta kapsayıcı eğitim anlayışı, özel eğitim uygulamaları, etkili öğretim yöntemleri ve sınıf içi uygulamalara ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek kurs 3 Ağustos'ta başlayacak, dersler hafta içi her gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Kursa, ön lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip adaylar başvurabilecek.

Kaynak: AA / Muharrem Temel
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