Niğde'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Niğde'de minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Niğde'de minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
B.Ç. (22) idaresindeki 50 ZC 433 plakalı minibüs, Kiledere beldesinde B.E.Y'ye (6) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel