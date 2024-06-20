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Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı

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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi, bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğu şüphesiyle karantinaya alındı. Köpeğin ısırdığı vatandaşın tedavisi devam ederken, ölü bulunan köpekten incelenmek üzere numune alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede kuduz karantinası uygulanmaya başlandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, H.Ş, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 Haziran'da sahipsiz köpek tarafından ısırıldı. Olası kuduz şüphesi nedeniyle Bor Devlet Hastanesine başvuran H.Ş, tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden kişi, sağlık durumu iyi olmakla beraber gözetim altında tutuluyor.

Niğde'de bir mahalle, kuduz karantinasına alındı

KÖPEĞİN ÖLMESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu köpeğin ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası, görevli veteriner hekim tarafından alınan numune, kuduz yönünden incelenmek üzere 19 Haziran'da Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Köpeğe ait kadavra, veteriner hekim gözetiminde dezenfekte edilerek gömüldü. Analizlerin tamamlanması ve raporlanmasına kadar geçecek süre zarfında olası kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele" yönetmeliği gereği Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Cumhuriyet Mahallesi'ni "kuduz şüpheli bölge" ilan etti.

Niğde'de bir mahalle, kuduz karantinasına alındı

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, komisyon, sahipsiz ya da başıboş hayvanların mahalleden toplanarak barınaklara nakledilmesine, ivedilikle aşılanmasına, mahallenin karantinaya alınmasına, tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi. Komisyon ayrıca, hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kemerhisar Niğde Bor Sağlık Güncel Haberler

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