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Niğde'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

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Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolan Mehmet Elmas'ın cesedine, dalgıç polisler ve jandarma sualtı arama kurtarma timi tarafından ulaşıldı. Ceset, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de girdiği gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolan Mehmet Elmas'ın cesedine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi tarafından gölet kıyısında ulaşıldı.

Elmas'ın cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunması üzerine, dün bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi sevk edilmişti.

Ekipler, dün akşam havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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