Niğde'de 10 projeye 200 milyon lira hibe

Niğde'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 10 proje destek almaya hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında kentte desteklenecek projeler için imza töreni düzenledi.

Toplam yatırım tutarı 418 milyon lira olan 10 projeye 200 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Yatırımlar kapsamında kente 7 soğuk hava deposu, 2 süt toplama merkezi ve kesimhane kazandırılacak.

Kaynak: AA