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Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi

Niğde'de 'İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı' düzenlendi
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Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokullarda yetiştirme programını güncellemek ve materyal hazırlamak için çalıştay düzenledi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Vali ve diğer yetkililer katıldı.

Niğde İl Milli Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Nedim Akmeşe, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

Çalıştayda bakanlığın kurumsal birikimi, akademisyenlerin bilimsel yaklaşımı ve öğretmenlerin saha tecrübesi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nedim Akmeşe, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Akmeşe, "Bakanlığımızın kurumsal birikimini, akademisyenlerimizin bilimsel yaklaşımını ve öğretmenlerimizin saha tecrübesini Niğde'mizde bir araya getiren çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Temel
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