Birlikte içki içtiği arkadaşını tornavidayla öldürdü

Güncelleme:
Niğde'de, içki içen F.G. ve arkadaşı Mehmet Ali Çekilmez arasında çıkan tartışma sonrasında F.G., tornavida ile Çekilmez'i öldürdü. Olay sonrası F.G. gözaltına alındı.

NİĞDE'de F.G. (20), birlikte içki içerken tartıştığı Mehmet Ali Çekilmez'i (45) tornavidayla öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşlıca Barajı kıyısında meydana geldi. Park halindeki otomobilde birlikte içki içen F.G. ile arkadaşı Mehmet Ali Çekilmez arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, F.G., aracın torpidosundan aldığı tornavidayla Çekilmez'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Ali Çekilmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çekilmez'in cansız bedeni otopsi için morga kondu. Gözaltına alınan F.G., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
