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Niğde'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba İhtiyaç Sahibi Engellilere Verildi

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Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'nde düzenlenen programda araçların dağıtımını gerçekleştirdi.

Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, ihtiyaç sahibi engellilere verildi.

Vali Cahit Çelik, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'nde düzenlenen programda, hayırseverlerce alınan 20 aracın ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Fiziki engelin hiçbir zaman sosyal hayatta var olmaya engel olmadığını, asıl engelin yüreklerde ve ruhlarda olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Sonuçta hepimiz birer engelli adayıyız. Deprem vesilesiyle binlerce vatandaşımız ampute oldu. Empati yaparak hareket etmemiz lazım. Ben de hem insan hem de bu ilin yöneticisi olarak engelli vatandaşlarımızla empati yapmaya çalışıyorum. Katkı sunan vakıf başkanlarımız Ali ve Bekir beylere çok teşekkür ediyorum. Bu araçlar onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırır. Ramazan bereket ayı, bir anlamda güzel oldu."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise araçların mali değerinin yüksek olduğunu ifade ederek, kendilerine aracılık eden Vali Çelik'e teşekkür etti.

Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya çalıştıklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 20 akülü araba ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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