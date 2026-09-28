Niğde'de Gıda Güvenliği-1 operasyonu kapsamında sahte gıdalara ortak denetim yapıldı

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Niğde'de sahte, taklit ve tağşiş gıdalara yönelik ortak denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde yürütülen "Gıda Güvenliği-1" operasyonu kapsamında, eylül ayında kent genelinde müşterek denetimler yapıldı.

Gıda kontrol görevlileri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, başta sahte, taklit ve tağşiş şüphesi bulunan ürünler olmak üzere işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: AA