Niğde'de domates ve kavun hasadı başladı

Niğde'nin Bor ilçesinde tarımsal üretimde önemli yer tutan domates ve kavunun hasadı başladı.

Tarlalarda devam eden hasat çalışmalarında üreticiler, yetiştirdikleri domates ve kavunları topluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, domates hasadının yapıldığı arazileri ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Tarladaki çalışmaları inceleyen Kahraman, üreticilerden sezonun durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA