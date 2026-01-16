Haberler

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında silahlar ve nakit para bulunuyor. 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında 116 vatandaşın dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 4 bıçak, 12 kartuş, 6 şarjör, av tüfeği, 2 bin 700 dolar, 50 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

